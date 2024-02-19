ЕС призвали выпустить облигации для развития ВПК

Европейскому союзу следует заняться разработкой плана по выпуску еврооблигаций на сумму 100 миллиардов евро. С таким заявлением выступила премьер Эстонии Каи Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Bloomberg.

Каллас считает, что такая мера необходима для развития оборонной промышленности и помощи Украине.

По словам премьера, следующему составу Европейской комиссии стоит применить «единый подход к безопасности», который был выбран нынешним составом в ходе борьбы с пандемией. Каллас напомнила о том, что состав будет выбран предстоящим летом.

Она также заявила, что сейчас ЕС находится в ситуации, когда объединению нужно больше инвестировать и изучить, что можно сделать вместе.

«Облигации, которые будут выпускаться странами по отдельности, слишком малы для масштабирования. Европейские облигации могут иметь гораздо большее влияние», - подчеркнула Каллас.