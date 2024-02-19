Главы МИД ЕС согласовали запуск миссии в Красном море

DPA: страны ЕС согласовали миссию в Красном море
Главы стран МИД Евросоюза согласовали в Брюсселе начало военно-морской миссии объединения в Красном море. Об этом говорится в заявлении агентство DPA со ссылкой на европейских дипломатов
Операция под названием «Щиты» позволит обеспечить защиту европейских судов, передаёт ТАСС.
Отмечается, что миссия ЕС будет отдельной от возглавляемой США операции Prosperity Guardian.
Ранее стало известно, что страны G7 осудили нападения, совершённые хуситами на торговые суда, следующие транзитом через Красное море.