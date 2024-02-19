Власти Ростовской области опровергли работу ПВО
Жители Ростовской области сообщили о громких звуках взрыва, похожих на работу ПВО. Власти региона опровергли эту информацию.
«Власти Ростовской области опровергли работу ПВО», – сообщила пресс-служба главы региона.
При этом источник громкого звука чиновники не назвали. Похожее не взрывы слышали в Ростове-на-Дону и близлежащих городах.
Чуть ранее сразу в нескольких регионах Юга России объявили авиационную опасность. Пункт пропуска из Крыма на Херсонщину оказался закрыт днем в понедельник из-за предупреждения о возможности авианалета.