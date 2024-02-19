Жители Ростовской области сообщили о громких звуках взрыва, похожих на работу ПВО. Власти региона опровергли эту информацию.

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«Власти Ростовской области опровергли работу ПВО», – сообщила пресс-служба главы региона.

При этом источник громкого звука чиновники не назвали. Похожее не взрывы слышали в Ростове-на-Дону и близлежащих городах.