Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев не сможет обслуживать много разных типов истребителей и сосредоточится на F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ставить много типов самолетов на вооружение накладно — их нужно по-разному обслуживать, а пилоты должны проходить дополнительную подготовку.

«Это для нас будет несколько сложный момент. Поэтому сосредоточиться нужно на цели номер один — это F-16», — сказал Игнат.

Советник отметил, что сейчас украинскую инфраструктуру адаптируют под F-16. Для капитальной подготовки нужны годы, а для «идеального исполнения» потребуется спрятать объекты «под землю или в железобетонные укрытия». Игнат добавил, что сейчас авиация воздушных сил Украины состоит из советских самолетов 70-х — 80-х годов выпуска: они устарели как морально, так и физически.