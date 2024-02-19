Массовое производство дрона-камикадзе "Антонов" наладили в Челябинске

Дроны названы в честь Героя России Александра Антонова и разрабатывались бывшими военнослужащими, имевшими опыт участия в СВО, сообщают в Челябинской области. Они способны нести трехкилограммовые боеприпасы, их скорость - до 140 километров в час. Дроны поднимаются на высоту до десяти километров. Кроме того, обтекаемые углы и размеры позволяют беспилотникам сопротивляться ветру, поэтому не меняется и курс атаки, заданный оператором.