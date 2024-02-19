Массовое производство дрона-камикадзе "Антонов" наладили в Челябинске
В Челябинске наладили массовое производство дронов-камикадзе "Антонов". Их отправляют в зону спецоперации.
Дроны названы в честь Героя России Александра Антонова и разрабатывались бывшими военнослужащими, имевшими опыт участия в СВО, сообщают в Челябинской области. Они способны нести трехкилограммовые боеприпасы, их скорость - до 140 километров в час. Дроны поднимаются на высоту до десяти километров. Кроме того, обтекаемые углы и размеры позволяют беспилотникам сопротивляться ветру, поэтому не меняется и курс атаки, заданный оператором.
Бойцы положительно отзываются о дронах-камикадзе. "Антонов" смог уничтожить крупный опорный пункт противника, эффективно борется с бронетехникой и квадроциклами.
Директор компании-разработчика Вячеслав Шпаков заявил, что планируют выпускать до 500 дронов "Антонов" в месяц.