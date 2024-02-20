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В Брянской области силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник

Российская система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

В Брянской области силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник
© РИА Новости

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

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В понедельник губернатор сообщал об уничтожении четырех БПЛА в регионе.

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