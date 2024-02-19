Российские силы освободили коксохимический завод в Авдеевке

Подразделениям ВС России удалось полностью освободить Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Над заводскими зданиями сейчас развеваются российские флаги, добавили в МО.

Украинские войска между тем продолжают отступать. Российская авиация и артиллерия наносят удары по их укрепрайонам.

Напомним, об освобождении самой Авдеевки Минобороны РФ сообщило 17 февраля. Однако после бегства ВСУ с большинства позиций в городе "коксохим" оставался участком, где украинцы продолжали держать оборону.