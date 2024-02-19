$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Al Jazeera: израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля штурмует города и лагеря палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан.

Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан
© ТАСС

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, ожесточенные столкновения между израильскими солдатами и силами палестинского сопротивления происходят в лагерях беженцев Шуафат и Аль-Фаввари, а также в городе Кабатия, расположенном к западу от Дженина.

Израиль пустит не более 15 тыс. палестинцев на Храмовую гору во время Рамадана

Кроме того, телеканал отмечает, что "оккупационные [израильские] силы штурмуют город Джебель-Мукабер в окрестностях Иерусалима и Бейт-Уммар, расположенных недалеко от Хеврона".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Военные новости
Хамас
ЦАХАЛ