Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля штурмует города и лагеря палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, ожесточенные столкновения между израильскими солдатами и силами палестинского сопротивления происходят в лагерях беженцев Шуафат и Аль-Фаввари, а также в городе Кабатия, расположенном к западу от Дженина.

Кроме того, телеканал отмечает, что "оккупационные [израильские] силы штурмуют город Джебель-Мукабер в окрестностях Иерусалима и Бейт-Уммар, расположенных недалеко от Хеврона".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.