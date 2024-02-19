Солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников, заявили в Минобороны
В боевых действиях на Украине участвуют не только иностранные наемники, но и военнослужащие НАТО под их видом. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда», передает РИА Новости.
По его словам, военные из Североатлантического альянса сражаются на стороне Киева. Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, а также входят в состав штурмовых отрядов, утверждает Рудской.
Генерал-полковник добавил, что офицеры НАТО «непосредственно» участвуют в подготовке военных операций Вооруженных сил Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на стороне Киева сражаются много наемников, которые прибыли на фронт из стран Запада, эта информация неоднократно подтверждалась.
В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что с начала специальной военной операции российские военнослужащие уничтожили более 5,8 тысячи иностранных наемников. Также утверждается, что на территории Украины убиты 103 военных преступника, которые в ходе сражений проявили особую жестокость.