В боевых действиях на Украине участвуют не только иностранные наемники, но и военнослужащие НАТО под их видом. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда», передает РИА Новости.

По его словам, военные из Североатлантического альянса сражаются на стороне Киева. Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, а также входят в состав штурмовых отрядов, утверждает Рудской.

Генерал-полковник добавил, что офицеры НАТО «непосредственно» участвуют в подготовке военных операций Вооруженных сил Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на стороне Киева сражаются много наемников, которые прибыли на фронт из стран Запада, эта информация неоднократно подтверждалась.