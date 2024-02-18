У хуситов впервые обнаружили подводный беспилотник

Американские военные обнаружили, что на вооружении йеменских хуситов находятся подводные беспилотники. По одному из них был нанесен удар. Об этом сообщает Центральное командование США.

Военные утверждают, что накануне нанесли пять успешных ударов по вооружениям хуситов. Целями стали три противокорабельные крылатые ракеты, а также подводный и надводный беспилотники.

При этом подводный беспилотник был обнаружен впервые за все время американской военной операции у берегов Йемена.