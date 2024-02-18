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У хуситов впервые обнаружили подводный беспилотник

Американские военные обнаружили, что на вооружении йеменских хуситов находятся подводные беспилотники. По одному из них был нанесен удар. Об этом сообщает Центральное командование США.

У хуситов впервые обнаружили подводный беспилотник
© globallookpress.com

Военные утверждают, что накануне нанесли пять успешных ударов по вооружениям хуситов. Целями стали три противокорабельные крылатые ракеты, а также подводный и надводный беспилотники.

При этом подводный беспилотник был обнаружен впервые за все время американской военной операции у берегов Йемена.

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Накануне движение «Ансар Алла» заявило, что атаковало в Красном море британский танкер.

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