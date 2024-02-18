США готовят план ответа на угрозу от России в космосе
Соединенные Штаты начали готовить план ответа на гипотетическую угрозу от России в космосе, рассказал в интервью телеканалу NBC News председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.
Парламентарий пояснил, что его беспокоит бездействие Белого дома в отношении якобы имеющейся космической угрозы со стороны РФ.
По его мнению, Вашингтону следует сделать все возможное, чтобы предотвратить грядущий международный кризис. Он добавил, что начал общаться с высокопоставленными чиновниками с тем, чтобы донести до них свои опасения.
«Мы встретились с [помощником президента США по национальной безопасности] Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это [угрозу национальной безопасности США]», — отметил Тернер.
Вместе с тем, по данным телеканала, многие конгрессмены настаивают на том, чтобы СМИ не слишком раздували эту тему. Так, член палаты представителей Джим Хаймс заявил, что не следует доводить людей до паники, внушать им страх.