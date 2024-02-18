США готовят план ответа на угрозу от России в космосе

Соединенные Штаты начали готовить план ответа на гипотетическую угрозу от России в космосе, рассказал в интервью телеканалу NBC News председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

Парламентарий пояснил, что его беспокоит бездействие Белого дома в отношении якобы имеющейся космической угрозы со стороны РФ.

По его мнению, Вашингтону следует сделать все возможное, чтобы предотвратить грядущий международный кризис. Он добавил, что начал общаться с высокопоставленными чиновниками с тем, чтобы донести до них свои опасения.

«Мы встретились с [помощником президента США по национальной безопасности] Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это [угрозу национальной безопасности США]», — отметил Тернер.