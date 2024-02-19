$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

Украинские военные рассказали о проблемах при выводе войск из Авдеевки

Украинские военные рассказали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) никак не организовывало вывод войск из Авдеевки. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Мы уходили самостоятельно, своими силами — транспорта эвакуационного не было", - поделился один из бойцов.

Он также добавил, что войска обустраивают новые позиции к западу от покинутого населенного пункта, но в "авральном режиме", как будто командование ВСУ не рассчитывало, что Авдеевка падет в середине февраля.

Украинские военные добавили, что российская армия обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи, эффективно проводит разведку и уничтожает военную логистику ВСУ.

В США назвали следующую цель ВС РФ после Авдеевки

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин говорил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино.

По его словам, руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки.

Военные новости
Видео
Ян Гагин
Денис Пушилин
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости