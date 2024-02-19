Украинские военные рассказали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) никак не организовывало вывод войск из Авдеевки. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Мы уходили самостоятельно, своими силами — транспорта эвакуационного не было", - поделился один из бойцов.

Он также добавил, что войска обустраивают новые позиции к западу от покинутого населенного пункта, но в "авральном режиме", как будто командование ВСУ не рассчитывало, что Авдеевка падет в середине февраля.

Украинские военные добавили, что российская армия обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи, эффективно проводит разведку и уничтожает военную логистику ВСУ.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин говорил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино.