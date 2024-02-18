ВКС РФ нанесли удар по базе ВСУ термобарической бомбой весом 1,5 т

ВКС России нанесли удар по базе ВСУ в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ-1500. Видео мощного взрыва опубликовал канал Изнанка.

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Бомба весом в полторы тонны прилетела в пункт временной дислокации украинских войск, спрятанный в жилой застройке города. Прикрываться гражданскими - излюбленная тактика ВСУ со времен Лисичанска и Мариуполя.

Термобарические (объемно-детонирующие) боеприпасы одинаково эффективны против укреплений и на открытой местности (жилая застройка приравнивается к ней, когда речь идет о калибре 1500 кг). В первом случае взрывчатый аэрозоль забирается в бункеры через воздуховоды и амбразуры, во втором - расползается облаком над целью.

Помимо ударной волны и звездной температуры, поражающим фактором ОДАБ является резкий скачок атмосферного давления из-за выжженного взрывом кислорода. Выжившим в пламени взрыва грозят тяжелые травмы внутренних органов.