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В Минобороны РФ заявили о полном взятии Авдеевки

В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка (ДНР), рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве заметили, что российские военные продвинулись на глубину 8.6 км.

Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв.км. Противник потерял более 1500 военнослужащих, уточнили в пресс-службе.

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В Минобороны отметили, что средства ПВО и операторы антидронных устройств уничтожили за сутки 105 беспилотников противника в Харьковской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внимательно следил за операцией по освобождению Авдеевки.

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