В Минобороны РФ заявили о полном взятии Авдеевки

В ведомстве заметили, что российские военные продвинулись на глубину 8.6 км.

В Минобороны отметили, что средства ПВО и операторы антидронных устройств уничтожили за сутки 105 беспилотников противника в Харьковской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.