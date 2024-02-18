На Украине предложили выдавать солдатам лопаты вместо оружия

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно призвать еще порядка 50 тысяч граждан с судимостью. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил украинский министр юстиции Денис Малюська, его слова приводит «Газета.ru».

По словам главы Минюста, сейчас от мобилизации скрываются порядка 50 тысяч мужчин с погашенной судимостью. Не все из потенциальных солдат совершили тяжелые преступления, поэтому вряд ли будут представлять опасность для сослуживцев.

«Следует понимать, что в армии сейчас необходимо не только защищать Родину с оружием в руках. Нужно много чего делать, в том числе строить инфраструктуру. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату», — предложил Малюська.

По словам украинского депутата Алексея Гончаренко (включен в перечень террористов и экстремистов в России), Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в начале марта. В первом чтении его приняли 7 февраля, большая часть голосов принадлежит правящей партии «Слуга народа».

Как отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, для мобилизации 400-500 тысяч военнослужащих украинским властям потребуется 720 миллиардов гривен (около 19 миллиардов долларов).