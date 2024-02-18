Канцлера Германии раскритиковали за нежелание отправлять ракеты на Украину

«Канцлер не хочет [сделать окончательное решение по поставкам ракет для ВСУ] и постоянно ищет оправдания. Он и даже большинство в СДПГ (Социал-демократическая партия Германии — прим. «Ленты.ру») все еще придерживаются мнения, что, несмотря на все произошедшее, Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией», — заявил депутат.