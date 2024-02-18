Военкор обозначил следующую крупную цель ВС РФ после Авдеевки

«Самым актуальным направлением после Авдеевки будет Славянск. Да, на пути будут Константиновка, Дружковка, Дзержинск, Краматорск. Да, это донбасские города, их придется освобождать. Но если Авдеевка была самым подготовленным к обороне городом на ЛБС, то Славянск — это реальный символ», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. По его словам, высвободившиеся из Авдеевки, также могут быть направлены под Угледар.