Спецоперация на Украине 18 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 февраля 2024 года.

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за 50 минут

Армия Украины с 20:50 до 21:40 мск выпустила 14 снарядов по территории Донецкой Народной Республики, сообщает телеканал «Звезда».

Под атаку попали Петровский район Донецка и Никитовский район Горловки.

Снаряды были калибром 155 миллиметров.

В Минобороны рассказали о приказе оставить Авдеевку после бегства ВСУ

Вооруженные силы Украины начали неконтролируемо бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома Александра Сырского об отступлении, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

17 февраля Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки.

Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников

Российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили авиационную технику на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил спецопераций Вооруженных сил Украины, сообщает «Взгляд» со ссылкой на Минобороны России.

Средства ПВО за последние сутки перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, столько же противорадиолокационных ракет HARM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».