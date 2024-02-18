Замкомандующего 18-й армии умер в госпитале в Севастополе

В госпитале Севастополя умер замкомандующего 18-й армией России Магомеджанов
В Общественной палате Дагестана сообщили о смерти замкомандующего 18-й армией России полковника Магомедали Магомеджанова.
«В госпитале Севастополя от полученных в ходе боёв ранений скончался гвардии полковник командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов», — говорится в заявлении.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что министр чрезвычайных ситуаций полковник Алексей Потелещенко погиб в результате обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске.
Также погибли два депутата.