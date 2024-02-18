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В госпитале Севастополя умер замкомандующего 18-й армией России Магомеджанов

В Общественной палате Дагестана сообщили о смерти замкомандующего 18-й армией России полковника Магомедали Магомеджанова.

Замкомандующего 18-й армии умер в госпитале в Севастополе
© Общественная палата Дагестана

«В госпитале Севастополя от полученных в ходе боёв ранений скончался гвардии полковник командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов», — говорится в заявлении.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что министр чрезвычайных ситуаций полковник Алексей Потелещенко погиб в результате обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске.

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Также погибли два депутата.

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