Замкомандующего 18-й армии умер в госпитале в Севастополе

«В госпитале Севастополя от полученных в ходе боёв ранений скончался гвардии полковник командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов», — говорится в заявлении.