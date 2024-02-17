Российские военные освободили Авдеевку. События вокруг Украины

Вооруженные силы России освободили Авдеевку. О полном взятии под контроль населенного пункта президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Как сообщили в Минобороны, сегодня в Кремле Шойгу доложил верховному главнокомандующему "о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины".

Путин, выслушав доклад министра обороны, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

Выход украинских войск

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский сообщил об угрозе окружения украинских сил и о решении о выводе "подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах". Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский уточнил, что ВСУ уже "вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Тарнавский добавил, что "некоторое число украинских военнослужащих попало в плен".

Сдачу Авдеевки подтвердил на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский. Однако вину за неудачи на фронте он возложил на страны Запада, якобы создавшие "искусственный дефицит вооружений". Украинский лидер признал успех России, которая "взяла верх, потому что имеет военное преимущество".

О значении города

Авдеевка входит в донецкую агломерацию, она расположена в нескольких километрах к северу от столицы ДНР и приблизительно 1,5 км к западу от Ясиноватой. За время конфликта в Донбассе оккупированная Авдеевка была превращена в один из главных укрепрайонов ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин называл Авдеевку одним из важнейших направлений боевых действий. Город имеет стратегическое значение: из Авдеевки ВСУ могли вести огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.

В Авдеевке также находится коксохимический завод - один из крупнейших в Европе. До 2014 года на нем выпускалось около 30 видов химической продукции. Сейчас он был превращен в укрепленную базу украинских боевиков.

Период оккупации

Беженец из Авдеевки Максим Чмырь рассказал, что в мае 2014 года жители города активно голосовали за создание Донецкой Народной Республики. Но в июле того же года город заняли ВСУ.

Предпринималось много попыток освободить Авдеевку, в том числе осенью 2014 года. Очередное обострение произошло в январе 2017 года, бои велись в районе авдеевской промзоны с применением тяжелой техники.

В январе 2023 года мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил ТАСС, что в Авдеевке осталось около 3 тыс. жителей. В феврале текущего года спасенный российскими силами беженец Юрий Присяжнюк рассказал, что в городе около 1 тыс. жителей. По словам Чмыря, ВСУ обстреливали мирных граждан из тяжелой артиллерии при попытках эвакуации.

Продвижение российских сил

2 февраля Валерий Залужный, занимавший тогда пост главкома ВСУ, доложил Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. Залужный и раньше говорил о тяжелом положении на этом участке фронта. Так, в декабре 2023 он отмечал, что ВСУ могут оставить город через два-три месяца.

В Вашингтоне в середине февраля, ссылаясь на отчеты украинской стороны, сообщили, что Авдеевка находится на грани перехода под российский контроль.

О критическом положении заявляла и переброшенная в район Авдеевки для подкрепления третья отдельная штурмовая бригада ВСУ. Украинские военные эксперты сравнивали ситуацию в Авдеевке с Артемовском (украинское название - Бахмут), в боях за который ВСУ понесли огромные потери.