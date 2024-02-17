Немецкий оборонный концерн решил открыть завод на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Об этом сообщается в аккаунте предприятия в социальной сети X (бывший Twitter).

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Отмечается, что соответствующий меморандум был подписан на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины Алексея Макеева», — говорится в публикации.

Сообщается, что за год на этом заводе планируется производить шестизначное количество единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров.