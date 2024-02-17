Польский генерал предупредил украинцев о возможных новых потерях территорий

Украина не вернет Крым в ходе конфликта с Россией , но может потерять еще больше территорий, предположил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita. По словам польского генерала, единственным решением конфликта на Украине является «корейская модель» с зонами разъединения войск, в противном же случае конфликт будет напоминать «тлеющий вулкан». Сейчас же украинцам следует сосредоточиться на защите.

Перспектива военного захвата Крыма стала очень отдаленной из-за того, что происходит на фронте. Надо быть реалистом, оценивая эту ситуацию, — подчеркнул генерал.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофу в стране. Он отметил, что государство разрушается шаг за шагом: страну были вынуждены покинуть миллионы людей, бежавших в Россию или в Евросоюз, экономическая ситуация в стране также остается тяжелой. Кроме того, добавил экономист, большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают. Он считает, что разрешить конфликт можно только путем переговоров.