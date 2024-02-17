СМИ: Украина следует стратегии, вызвавшей крах Германии во Второй мировой войне

Стратегия ВСУ, подразумевающая «активную оборону», полностью повторяет действия фашистских войск на оккупированной территории СССР. Именно эта стратегия привела Гитлера к полному краху, пишет Майкл Пек в колонке Business Insider.

Автор проводит исторические параллели и напоминает, что в 1943 году советские войска переломили ход войны. Тогда, отчаявшись, фашисты выбрали новую стратегию. Они перешли к мобильной и агрессивной обороне, пытаясь остановить «беспощадную серию советских наступлений на юге России». Этот подход нацисты называли «эластичной обороной»

«Поскольку Украина воюет на тех же полях сражений, что и в 1943 году, она выбрала стратегию, которая перекликается с фашистским подходом 80-летней давности», — пишет автор Business Insider.

Пек отмечает, что постоянные атаки российской армии измотали ВСУ. «После провала долгожданного летнего контрнаступления и исчерпания боеприпасов и сил» украинское командование заявило о переходе к «активной обороне». В Киеве надеются заблокировать продвижение России, и одновременно ищут возможность нанести ответный удар и вернуть себе позиции.

«Но если такой подход не смог остановить Красную Армию от захвата Берлина в 1945 году, сможет ли он спасти Украину сегодня?» — задается вопросом Майкл Пек.

По его мнению, в краткосрочной перспективе данный подход может «являться разумным выбором для армии, которая отчаянно пытается сохранить ресурсы». Но если цель Киева состоит в том, чтобы «победить Россию» активная оборона ему не поможет.