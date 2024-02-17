На Украине партизаны взорвали эшелон с военным грузом НАТО

В Винницкой области Украины местные партизаны подорвали молдавский эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО для ВСУ. Об этом заявил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

© Ura.ru

«Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», — заявил Воевода в своем telegram-канале.

По его словам, эшелон шел из Молдавии в Винницу.

Воевода отметил, что участок железной дороги был поврежден. Он подчеркнул, что на ремонт потребуется несколько дней.