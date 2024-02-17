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Воевода: украинские партизаны взорвали эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО

В Винницкой области Украины местные партизаны подорвали молдавский эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО для ВСУ. Об этом заявил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

На Украине партизаны взорвали эшелон с военным грузом НАТО
© Ura.ru

«Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», — заявил Воевода в своем telegram-канале.

По его словам, эшелон шел из Молдавии в Винницу.

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Воевода отметил, что участок железной дороги был поврежден. Он подчеркнул, что на ремонт потребуется несколько дней.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что количество сдающихся в плен военных Вооруженных сил Украины в последнее время резко увеличилось. По словам пленного украинского военнослужащего Богдана Куманского, массовое дезертирство в рядах ВСУ обусловлено тем, что никто из украинцев не хочет быть «мясом»

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