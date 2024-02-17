ВВС Израиля нанесли удары по позициям "Хезболлах" на юге Ливана
Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли удары по южным районам, где расположены форпосты шиитской милиции "Хезболлах". Как сообщило агентство Al Wataniya, самолеты противника атаковали окрестности населенных пунктов Айтрун, Бейт-Лиф, Зыбкин, Марвахин и Ярун.
По сведениям очевидцев, в этих районах были слышны сильные взрывы и в небо поднялись столбы черные дыма. О последствиях ударов и пострадавших сведений пока нет.
Ранее израильский беспилотник выпустил ракету по штабу военных формирований "Хезболлах" в городе Бинт-Джбейль. К месту происшествия проследовало несколько карет скорой помощи Ливанского общества Красного Креста.
Новостной портал Janoubia передал, что израильская артиллерия вела с утра огонь по долине Сальхани и горной местности Джебель-Блат, откуда шиитские бойцы ведут обстрел северных районов Израиля.
В пятницу отряды "Хезболлах" провели пять операций против Армии обороны Израиля. В военной сводке, размещенной в Telegram-канале, говорится, что десятки снарядов были выпущены из реактивных систем залпового огня по поселениям Довив, Малкия и Рамея. Удары противотанковыми ракетами были нанесены по механизированным патрулям у двух пограничных постов. Как утверждается в тексте, "в результате прямого попадания в рядах противника есть потери".