ВВС Израиля нанесли удары по позициям "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли удары по южным районам, где расположены форпосты шиитской милиции "Хезболлах". Как сообщило агентство Al Wataniya, самолеты противника атаковали окрестности населенных пунктов Айтрун, Бейт-Лиф, Зыбкин, Марвахин и Ярун.

По сведениям очевидцев, в этих районах были слышны сильные взрывы и в небо поднялись столбы черные дыма. О последствиях ударов и пострадавших сведений пока нет.

Ранее израильский беспилотник выпустил ракету по штабу военных формирований "Хезболлах" в городе Бинт-Джбейль. К месту происшествия проследовало несколько карет скорой помощи Ливанского общества Красного Креста.

Новостной портал Janoubia передал, что израильская артиллерия вела с утра огонь по долине Сальхани и горной местности Джебель-Блат, откуда шиитские бойцы ведут обстрел северных районов Израиля.