В Финляндии отказались размещать у себя ядерное оружие США

Власти Финляндии не видят необходимости в размещении американского ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил премьер-министр североевропейской страны Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita.

© Газета.Ru

Орло отметил, что в размещении ядерного арсенала нет необходимости, поскольку НАТО само обеспечивает ядерное сдерживание. По его словам, для обеспечения безопасности альянса достаточного тех ядерных боеголовок, которые уже развернуты в нескольких странах — членах организации.

Несмотря на это, Финляндия «тщательно готовится участвовать в сдерживании [потенциальных угроз альянсу] с помощью обычных вооружений», добавил премьер.

США размещают свой ядерный арсенал в странах Североатлантического альянса в рамках программы Nuclear Sharing.