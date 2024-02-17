Марочко: ВСУ не смогут безопасно покинуть Авдеевку
По мнению военного эксперта, подполковника в отставке Андрея Марочко, "время для безопасного отхода боевиков ВСУ из Авдеевки уже прошло, теперь они будут покидать населенный пункт с потерями". Об этом эксперт заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, в субботу новоиспеченный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение об отводе войск из Авдеевки.
Ранее утром Сырский, действительно, написал на своей странице в соцсетях, что отдал приказ украинским подразделениям покинуть Авдеевку, которая находится в 25 километрах от Донецка. Решение принято им в связи с угрозой окружения находящихся в этой точке солдат ВСУ.