Марочко: ВСУ не смогут безопасно покинуть Авдеевку

По мнению военного эксперта, подполковника в отставке Андрея Марочко, "время для безопасного отхода боевиков ВСУ из Авдеевки уже прошло, теперь они будут покидать населенный пункт с потерями". Об этом эксперт заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, в субботу новоиспеченный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение об отводе войск из Авдеевки.