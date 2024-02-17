Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских дрона в 5 российских регионах, сообщается в соцсетях Минобороны 17 февраля. В ведомстве уточнили, что беспилотники перехвачены в идет в Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.

По 4 дрона перехватили над Белгородской и Воронежской областями, один - над Курской областью,18 — над Брянским регионом и 6 — в Калужской области. Информация о разрушениях не приводится.