На подлете к Воронежу сбили два беспилотника

Два беспилотных аппарата самолетного типа уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к Воронежу. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, передает РИА Новости .

Он уточнил, что информация о последствиях на земле уточняется, но пока нет сообщений о разрушениях или пострадавших. Гусев пообещал держать ситуацию на контроле.