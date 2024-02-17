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На подлете к Воронежу сбили два беспилотника

Два беспилотных аппарата самолетного типа уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к Воронежу. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

На подлете к Воронежу сбили два беспилотника
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Он уточнил, что информация о последствиях на земле уточняется, но пока нет сообщений о разрушениях или пострадавших. Гусев пообещал держать ситуацию на контроле.

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