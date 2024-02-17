В России разработают новые бронеавтомобили на экспорт

Российский завод техники специального назначения «Ремдизель» намерен разработать более легкий автомобиль по запросу зарубежных заказчиков, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Александр Захаров. Отечественные бронеавтомобили семейств «Тайфун», «Ахмат» и «Титан» производятся именно на этой площадке, уточнил он.

Захарова отметил, что инженеры работают над более тяжелыми шасси, чем выпускаются серийно. Они предназначены для новых боевых машин и пусковых установок перспективных комплексов.

Также в задачах — разработать более легкое шасси. Как показало общение с инозаказчиками, им нужны более легкие автомобили в силу особенностей региона, — объяснил Захаров.

По его словам, «Ремдизель» готов к созданию совместного производства бронеавтомобилей в Саудовской Аравии. Эти машины получили дополнительную навесную защиту от ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и FPV-дронов на основании опыта СВО.