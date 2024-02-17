На Западе предрекли Украине поражение на поле боя

Украина потерпит поражение в том случае, если Соединенные Штаты не продолжат поставки вооружений Киеву. Об этом заявил экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg.

«Сейчас наступил опасный момент. Если Америка бросит его (Владимира Зеленского), его страна обречена», — подчеркнул эксперт.

По мнению Джеймса Ставридиса, Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию. При том, что она воспринимается обществом довольно болезненна, отметил он. Зеленский пока колеблется, но будет вынужден принять это непростое решение, резюмировал эксперт.

Ранее неназванная высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи.