В Белгороде объявили ракетную угрозу
В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал "РСЧС Белгород".
"Губкинский ГО и Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Глотово и Безымено Белгородской области. Согласно информации губернатора, один из боеприпасов разорвался прямо перед автомобилем на трассе. 16 февраля Гладков также сообщал, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Пороз в Белгородской области.
В результате взрыва пострадавших нет, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи. Около 12:30 мск средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.