В Белгородской области отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

Ракетная опасность была введена в регионе в ночь на 17 февраля. Аналогичную систему оповещения населения объявляли также в Курской области, однако вскоре ее тоже отменили. 16 февраля украинская армия обстреляла с помощью дрона-камикадзе окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.