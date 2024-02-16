Глава Минюста Украины пошутил, что ВСУ нужны не только "блондины арийской внешности"

Министр юстиции Украины Денис Малюська на фоне проблем с мобилизацией в стране заявил, что в вооруженные силы можно начать отправлять заключенных, пошутив, что властям необходимо перестать набирать в армию только "блондинов арийской внешности".

"У нас вооруженные силы чувствуют дефицит кадров, [но] кадров достаточно. Необходимо просто перестать быть разборчивыми. Мы не в той ситуации, когда нам нужны [в армии] двухметровые блондины арийской внешности и только таких мы можем брать в вооруженные силы. Я шучу, конечно. Но мы в той ситуации, когда нам нужно брать и использовать все ресурсы, которые есть", - сказал он в интервью украинскому отделению "Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом).

По словам Малюськи, в ВСУ можно мобилизовать украинцев, которые находятся в местах лишения свободы, а также тех граждан, которые уже отбыли свои сроки наказания, но не подлежат мобилизации по законодательству страны. Министр утверждает, что последних на Украине - как минимум 50 тыс. В то же время он заявил, что "тысячи граждан", которые в настоящее время находятся в заключении, уже выразили готовность вступить в ряды ВСУ.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, мужчинам с 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. При этом в стране существует острая проблема с комплектованием вооруженных сил. Как признавал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, мужчины призывного возраста в стране массово уклоняются от мобилизации. Госпогранслужба систематически сообщает о задержании на границе сотен человек, пытающихся нелегально покинуть страну. По данным главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 3,4 млн украинцев, находящихся на территории страны, также пытаются уклониться от призыва, скрываясь от властей.