Сенатор Никонорова — о ситуации в зоне СВО: настал переломный момент

«И сегодня, можно сказать, есть перелом. Мы понимаем, что начали двигаться, движение фронта пошло. И все с большими надеждами ждут, когда же уже вся территория всех воссоединённых субъектов Российской Федерации будет освобождена», — заявила Никонорова.