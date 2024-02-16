Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Украина и Россия произвели обмен телами бойцов вооруженных сил двух стран. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

По словам парламентария, российская сторона выдала Украине останки 61 военнослужащего. При этом издание РБК отметило, что сама Украина заявляла о возвращении 58 тел. Передача останков состоялась при содействии Международного комитета Красного Креста.

Недавно в результате переговоров 195 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне были переданы 195 военных Вооруженных сил Украины.

В минувшую среду глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен на линии фронта под селом Работино в Запорожской области.