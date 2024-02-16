Стало известно о кибератаке США на иранский шпионский корабль

«Кибератака, произошедшая более недели назад, была частью ответа администрации Байдена на атаку беспилотников поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке, в результате которой в конце прошлого месяца лишились жизни трое американских военнослужащих в Иордании», — отмечает издание со ссылкой на троих американских чиновников.