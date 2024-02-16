СМИ рассказали, жалеет ли Байден о выводе военных из Афганистана

Президент США Джо Байден в частном порядке заявляет о том, что не сожалеет выводе американских военных из Афганистана, и верит, что в исторической перспективе его решение было верным. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу «Интернационалисты: борьба за восстановление внешней политики после Трампа».

Портал отмечает, что Байден уверен в том, что «история благосклонно отнесется к его решению положить конец двадцатилетней войне — самой продолжительной для Америки», даже несмотря на то, что сам американский лидер заплатил за это высокую политическую цену.

«Байден сказал своим главным помощникам, включая [советника по национальной безопасности Джейка] Салливана, что он поддерживает их, и они сделали все, что могли, в сложной ситуации», - приводит издание цитату из «Интернационалисты: борьба за восстановление внешней политики после Трампа».

При этом Александр Уорд из Politico заметил в книге, что после Афганистана «никто не подал в отставку, во многом потому, что президент не верил, что кто-то допустил ошибку».

Ранее Байден в своем обращении к нации, объясняя решение о выводе войск, напомнил, что США ввели войска в Афганистан 20 лет назад, чтобы найти тех, кто совершил теракты 11 сентября, а также, чтобы убедиться, что запрещенная в РФ организация «Аль-Каида» не использует Афганистан в качестве своей базы. По словам главы Белого дома, эти задачи были выполнены, и было бы ошибкой оставить военный контингент в Афганистане. В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп осудил решение Байдена и назвал его «самым большим унижением для США».

После вывода американских военных ситуация в Афганистане резко обострилась. Члены движения «Талибан»* захватили крупнейшие провинции страны, дошли до Кабула, взяв город без боя. Боевики в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. После того, как президент Афганистана покинул страну, они подняли свой флаг над президентским дворцом.