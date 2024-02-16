Назван «кандидат» на роль российского космического оружия

Космическое оружие, которое, по данным разведки США, разрабатывают в России, сможет подрывать наблюдение из космоса. Об этом пишет РБК со ссылкой на иностранные СМИ.

Собеседник The New York Times (NYT) допустил, что российское оружие сможет поражать гражданские коммуникации, а также подрывать наблюдение из космоса и военные операции США и их союзников. Отмечается, что Вашингтону и его союзникам нечего противопоставить подобным системам, при этом в космосе их еще не разместили.

Ранее в феврале Reuters сообщало, что возможный «кандидат» на роль российского космического оружия может представлять собой устройство на ядерной энергии, а не ядерную боеголовку. Ядерная энергия позволит ему проводить атаки на спутники.

В том же месяце член комитета Госдумы по транспорту и строительству, летчик-космонавт Максим Сураев назвал сообщения о планах России разместить в космосе ядерное оружие фейком.