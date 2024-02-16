Украинский офицер сравнил ситуацию в Авдеевке и Артемовске

Ситуация для украинских войск в районе Авдеевки сейчас хуже, чем была в Артемовске (украинское название Бахмут) в самый критический период. Об этом заявил пресс-офицер штурмовой украинской бригады Александр Бородин, пишет РИА Новости.

По его словам, в Авдеевке российские войска применяют большое количество техники и сейчас там «сложнее», чем в самый «критический период в Бахмуте», который был сдан в мае 2023 года.

Ранее западные СМИ сообщили, что подразделения ВСУ начали частичный отход из Авдеевки. По их данным, украинские военные заявляют, что сдача города российской армии является лишь вопросом времени. При этом накануне представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер.