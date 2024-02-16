В Авдеевке установили российский флаг

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка имеет оперативную важность для Киева. По его мнению, после отхода из города украинская армия потеряет контроль над районом вокруг Донецка и даст российским войскам возможность «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большей части фронта».