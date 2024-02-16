В России начали готовиться к изъятию патронного завода

Генеральная прокуратура России начала готовить иск об изъятии Климовского специализированного патронного завода в государственную собственность. Акции у семьи предпринимателя Бориса Краснова заберут на фоне возобновления ряда уголовных дел, со ссылкой на источник в госструктурах сообщает РБК.

На фоне тридцатиградусных морозов 4 января на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона произошел прорыв теплотрассы. Более 20 тысяч жителей Климовска осталисьбез тепла и света. Из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске был введен режим ЧС локального характера. После аварии были задержаны начальник котельной Александр Чиков, директор завода Игорь Кушников и вице-мэр Подольска Роман Рязанцев.

В «Ростехе» заявили, что патронный завод «необходимо национализировать», что позволит обеспечить выполнение производственных задач и социальных обязательств, а также «навести порядок» на предприятии, в том числе в вопросах промышленной безопасности. Сейчас у компании 36 процентов акции предприятия, прочие ценные бумаги находятся в руках частных собственников.

«Запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова, который в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей. Есть поручение президента, готовится иск Генпрокуратуры, который скоро поступит в суд», — рассказали источники в госструктурах.