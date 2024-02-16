Reuters: Российское космическое оружие может «ослеплять» спутники

Оружие космического базирования, которое, по версии разведки США, разрабатывает Россия, скорее всего, представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку, сообщило Reuters. Такое оружие способно «ослеплять», глушить или поджигать спутники, пишет агентство.

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По словам Дэрила Кимбалла, исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями, более вероятно, что Москва разрабатывает средства радиоэлектронной борьбы, работающие на ядерной энергии, чем атомное оружие космического базирования.

Брайан Уиден, аналитик фонда «Безопасный мир», сказал Reuters, что Россия «потеряет все», если применит ядерное оружие в космосе. Она лишится поддержки стран, которые поддерживают РФ в конфликте с Украиной и обходят санкции, предупредил эксперт.