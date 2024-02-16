Украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) охотнее готовы заключить мир с Россией, чем руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Фесенко высказался в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), передает РИА Новости.

Фесенко заявил о желании ВСУ заключить мир и подчеркнул, что военные хотят этого больше Зеленского. По словам эксперта, киевские власти не стремятся вести диалог с Москвой.

«Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее согласятся на соглашение о прекращение огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики», — отметил он.

В свою очередь Шелест добавил, что соглашение о прекращении огня могут заключить не только гражданские чиновники, но и военные ВСУ.