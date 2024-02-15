В Белом доме сделали заявление по ситуации в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Представитель Белого дома отметил, что США получают информацию о тяжелой ситуации в Авдеевке. Он уточнил, что российские военные в этом населенном пункте продолжают теснить позиции украинцев на ежедневной основе.

«Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», — заметил Кирби.

По его данным, во многом такое положение дел обусловлено дефицитом боеприпасов у ВСУ, вызванным прекращением поставок из США.