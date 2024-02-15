СМИ: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки

Подразделения ВСУ начали частичный отход из Авдеевки. Украинские военные заявляют, что сдача города российской армии является лишь вопросом времени, пишет обозреватель Изабель Хуршудян в статье для Washington Post.

По данным автора, одним из последних пунктов обороны является разрушенный коксохимический завод, который когда-то был экономической опорой восточного Донбасса.

Украинские военные говорят, пояснила обозреватель, что в ближайшей перспективе город будет окончательно сдан.

Авдеевка потенциально представляет собой первое критическое испытание для нового главкома ВСУ Александра Сырского, заметила Хуршудян. Военачальнику придется рано или поздно принять решение о сдаче города.

Многие офицеры, уточнила обозреватель, обвиняют Сырского в том, что он в 2023 году слишком затянул со сдачей Бахмута (украинское название Артемовска).