СМИ: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
Подразделения ВСУ начали частичный отход из Авдеевки. Украинские военные заявляют, что сдача города российской армии является лишь вопросом времени, пишет обозреватель Изабель Хуршудян в статье для Washington Post.
По данным автора, одним из последних пунктов обороны является разрушенный коксохимический завод, который когда-то был экономической опорой восточного Донбасса.
Украинские военные говорят, пояснила обозреватель, что в ближайшей перспективе город будет окончательно сдан.
Авдеевка потенциально представляет собой первое критическое испытание для нового главкома ВСУ Александра Сырского, заметила Хуршудян. Военачальнику придется рано или поздно принять решение о сдаче города.
Многие офицеры, уточнила обозреватель, обвиняют Сырского в том, что он в 2023 году слишком затянул со сдачей Бахмута (украинское название Артемовска).
По ее оценке, взятие под контроль Авдеевки ознаменовало бы самую значительную боевую победу Москвы после провала украинского контрнаступления в прошлом году. Кроме того, оно показало бы, что российские войска возвращают себе инициативу в противостоянии.