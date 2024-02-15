Российские бойцы подняли флаг у стелы Авдеевки, где ранее делал фото Зеленский

"На севере Авдеевки, западнее коксохима, уже развевается Российский флаг. А это значит, что удавка затягивается, - написал журналист. - Авдеевская мясорубка уже стала местом колоссальных потерь формирований киевского режима. Обстановка такова, что даже если командование ВСУ примет решение выводить личный состав, то бегство будет сопровождаться значительными потерями".