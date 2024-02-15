Российские бойцы подняли флаг у стелы Авдеевки, где ранее делал фото Зеленский
В Телеграм-канале "Военная хроника" опубликовали кадры, как российские бойцы установили флаг у стелы Авдеевки. Именно здесь еще месяц назад делал духоподъемные фото президент Украины Владимир Зеленский.
Информацию о водружении флага также подтверждает военкор Евгений Поддубный.
"На севере Авдеевки, западнее коксохима, уже развевается Российский флаг. А это значит, что удавка затягивается, - написал журналист. - Авдеевская мясорубка уже стала местом колоссальных потерь формирований киевского режима. Обстановка такова, что даже если командование ВСУ примет решение выводить личный состав, то бегство будет сопровождаться значительными потерями".
По словам Поддубного, флаг установили гвардейцы 114-й бригады Армии России.
"Бойцы отмечают, что успех был обеспечен массированным применением ФПВ-дронов проекта "Судоплатов" при активной разведывательной поддержке разведчиков спецназа", - уточнил военкор.
Напомним, ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что украинским войскам в Авдеевке предъявлен ультиматум о капитуляции. Между тем спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что украинские войска готовятся к утрате основной линии снабжения города.