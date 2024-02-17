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Гладков сообщил о работе системы ПВО в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о срабатывании системы ПВО в Губкинском городском округе.

Гладков: В Белгородской области силы ПВО сбили два беспилотника
© РИА Новости

«Сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава», — сообщил он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Силы ПВО успешно отработали по воздушным целям в Ростовской области – губернатор

Ранее в МЧС России по региону сообщили об угрозе ракетной опасности.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт во второй раз за ночь сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе.

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