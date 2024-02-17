Гладков: В Белгородской области силы ПВО сбили два беспилотника

Гладков сообщил о работе системы ПВО в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о срабатывании системы ПВО в Губкинском городском округе.
«Сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава», — сообщил он.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в МЧС России по региону сообщили об угрозе ракетной опасности.
До этого губернатор Курской области Роман Старовойт во второй раз за ночь сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе.