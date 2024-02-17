Минобороны РФ сообщило о поражении авиатехники на аэродромах ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил РФ за сутки нанесли удары по авиатехнике на аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складам авиационных средств поражения, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.