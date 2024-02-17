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Минобороны РФ сообщило о поражении авиатехники на аэродромах ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил РФ за сутки нанесли удары по авиатехнике на аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складам авиационных средств поражения, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило о поражении авиатехники на аэродромах ВСУ
© РИА Новости

"Поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ", - говорится в сообщении.

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В Минобороны добавили, что артиллерия, авиация и ракетные войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 110 районах.

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