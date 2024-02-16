Российский беспилотник «Ведомый» обеспечит скрытность подлодок

«Планируется, что "Суррогат-В" будет обеспечивать действия обитаемых подводных лодок, в первую очередь — в части сохранения и восстановления их скрытности. "Ведомый" возьмет на себя выполнение задач, которые могут демаскировать "ведущего", — связь, использование активных средств поиска и тому подобное», — сообщили в ОСК.